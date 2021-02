Foot - PSG

PSG : Une légende de l’OM appelle Neymar à imiter Messi et Ronaldo !

Publié le 8 février 2021 à 1h15 par La rédaction

Sans langue de bois, Jocelyn Angloma a donné son point de vue sur les performances et l'attitude de Neymar. L'ancienne légende de l'OM est persuadée que l'attaquant du PSG n'a rien à envier à Cristiano Ronaldo et à Lionel Messi.

Alors que l'avenir de Neymar au PSG est au centre des préoccupations dans la capitale, le joueur brésilien ne cesse de faire parler de lui : entre sa possible prolongation de contrat et ses accrochages avec Alvaro Gonzalez, le n°10 parisien sait attirer l'attention sur lui. Dimanche, c'est l'ancien joueur de l'Equipe de France et de l'OM, Jocelyn Angloma, qui a été invité à donner son opinion sur Neymar.

« Neymar a toutes les qualités pour être au niveau de Ronaldo et Messi »