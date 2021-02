Foot - PSG

PSG - Malaise : Mauricio Pochettino affiche son inquiétude pour Neymar !

Publié le 10 février 2021 à 23h30 par A.M. mis à jour le 10 février 2021 à 23h33

Sorti sur blessure à l'heure de jeu face à Caen en Coupe de France, Neymar suscite l'inquiétude au PSG. Après la victoire parisienne, Mauricio Pochettino a donné des nouvelles de sa star.

Comme trop souvent à l'approche d'un grand rendez-vous européen, le PSG tremble pour Neymar. En effet, alors que le Brésilien semble en pleine possession de ses moyens à moins d'une semaine du choc contre le FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des Champions, il est sorti sur blessure durant le match opposant le club parisien à Caen en 32e de finale de la Coupe de France. Visiblement touché à l'adducteur de la cuisse gauche, Neymar suscite donc l'inquiétude à six jours du choc contre le Barça. Le numéro 10 du PSG pourrait donc rater ses retrouvailles avec le club catalan.

Pochettino confirme une blessure aux adducteurs pour Neymar