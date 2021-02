Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar déjà fixé pour Barcelone avec sa blessure ?

Publié le 11 février 2021 à 12h30 par G.d.S.S.

Sorti sur une blessure aux adducteurs mercredi soir face à Caen, Neymar suscite de grandes inquiétudes en vue du choc entre le PSG et le FC Barcelone en Ligue des Champions. Mais les premiers retours semblent assez positifs pour l’attaquant brésilien, qui devrait rapidement être fixé sur son sort.

L’histoire va-t-elle encore se répéter pour Neymar, régulièrement victime de pépins physiques à l’approche des rendez-vous importants depuis son arrivée au PSG ? Mercredi soir, alors que le PSG est allé s’imposer à Caen en Coupe de France (1-0), l’attaquant brésilien a été contraint de sortir sur blessure à l’heure de jeu, touché aux adducteurs. De très mauvais augure à une semaine du 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au FC Barcelone, un rendez-vous qui est forcément très attendu par Neymar vu son historique avec le club catalan. Mais faut-il vraiment s’inquiéter sur une éventuelle absence du numéro 10 du PSG face au Barça ?

Pochettino a temporisé après le match

Interrogé au micro d’Eurosport après la rencontre, Mauricio Pochettino a affiché un discours très indécis sur l’état de santé de Neymar : « C’est difficile à dire maintenant. On verra demain, on verra avec le docteur. Là pour le moment c’est difficile de se prononcer. Est-ce qu’il pourra être là la semaine prochaine ? J’ai besoin de plus d’informations pour me prononcer réellement. Mais oui, c’est les adducteurs », a d’abord confié l’entraîneur du PSG, avant d’en remettre une couche sur le sujet en conférence de presse : « Il est sorti blessé, touché à l'adducteur, il sera examiné demain pour voir quel type de blessure il a. La réalité c'est qu'on ne connaît pas l'étendue de la blessure, on en saura plus demain, tant qu'on n'aura pas les examens on ne pourra pas en dire plus ». En clair, Mauricio Pochettino a refusé de s’avancer sur un diagnostic, ce qui n’est pas le cas de tout le monde au PSG, puisque certains assurant que Neymar sera apte à affronter Barcelone.

« Il sera prêt pour le match »