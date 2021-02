Foot - PSG

PSG : Pochettino fait une annonce sur Verratti et Navas

Publié le 11 février 2021 à 9h25 par La rédaction mis à jour le 11 février 2021 à 9h30

Absents pour le déplacement du PSG à Caen mercredi, Marco Verratti et Keylor Navas devraient bientôt retrouver le groupe selon Mauricio Pochettino.