PSG - Malaise : Blessure, Barcelone… La mise au point du clan Neymar !

Publié le 11 février 2021 à 8h45 par T.M.

A quelques jours du choc face au FC Barcelone, le PSG retient son souffle suite à la blessure de Neymar. Dans la foulée, l’entourage du Brésilien a apporté certaines précisions.

Mardi prochain, le PSG se déplace au Camp Nou pour y affronter le FC Barcelone en Ligue des Champions. Mais avant ce choc, le club de la capitale a d’autres rendez-vous comme c’était le cas ce mercredi face à Caen en Coupe de France. Et si cela s’est terminé par une victoire (0-1), l’esprit n’était pas forcément à la fête. Aujourd’hui, le PSG est inquiet pour Neymar. Suite à un gros choc, le Brésilien a dû sortir du terrain et céder sa place. Apparu boitant après la rencontre, l’ancien du Barça est donc douteux pour le match de Ligue des Champions, mais son entourage se veut rassurant.

Une grosse frayeur ?