Foot - PSG

PSG - Malaise : Une terrible nouvelle se confirme pour Neymar...

Publié le 11 février 2021 à 16h10 par A.M. mis à jour le 11 février 2021 à 16h45

Sorti sur blessure contre Caen mercredi soir, Neymar souffre d'une lésion de grade 2 aux adducteurs et sera bien forfait contre le FC Barcelone mardi...

Titulaire contre Caen mercredi soir en 32e de finale de Coupe de France, Neymar est sorti sur blessure à l'heure de jeu. Une situation inquiétante à quelques jours du choc contre le FC Barcelone en Ligue des Champions. Après la rencontre, Mauricio Pochettino faisait part de son inquiétude : « Il est sorti blessé, touché à l'adducteur, il sera examiné demain pour voir quel type de blessure il a. La réalité c'est qu'on ne connaît pas l'étendue de la blessure, on en saura plus demain, tant qu'on n'aura pas les examens on ne pourra pas en dire plus ». Et malheureusement pour le PSG, la mauvaise nouvelle se confirme pour Neymar.

Neymar forfait pour l'aller contre le Barça... et incertain pour le retour