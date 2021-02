Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar est fixé pour Barcelone... et c'est pire que prévu !

Publié le 11 février 2021 à 16h45 par A.M.

C'est désormais officiel, Neymar sera absent mardi pour défier le FC Barcelone. Mais alors que sa présence pour le match retour ne semblait pas encore en danger, elle serait finalement très incertaine.

La malchance n'a pas abandonné le PSG. A moins d'une semaine du choc contre le FC Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Neymar est sorti sur blessure contre Caen mercredi soir en 32e de finale de la Coupe de France. En conférence de presse, Mauricio Pochettino préférait attendre avant de se positionner et ne semblait pas très rassuré. « Il est sorti blessé, touché à l'adducteur, il sera examiné demain pour voir quel type de blessure il a. La réalité c'est qu'on ne connaît pas l'étendue de la blessure, on en saura plus demain, tant qu'on n'aura pas les examens on ne pourra pas en dire plus », assure-t-il. Et l'entraîneur du PSG avait raison d'être inquiet.

Un mois d'absence pour Neymar !

En effet, le PSG a communiqué sur la blessure de Neymar après les examens passés ce jeudi. Sans surprise, le Brésilien est d'ores et déjà forfait pour mardi, mais surtout, sa présence pour le match retour est également très incertaine. « Neymar Jr a été victime d’une lésion du long adducteur gauche mercredi soir. À l’analyse de l’examen clinique et des examens d’imagerie, il est à prévoir une indisponibilité d’environ 4 semaines selon l’évolution », a publié le club de la capitale par le biais d'un communiqué. Le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Barça aura lieu le 10 mars prochain, donc dans un mois. Et la course contre la montre est déjà lancée pour Neymar...