PSG - Malaise : Nouvelle annonce retentissante sur la blessure de Neymar !

Publié le 11 février 2021 à 9h15 par La rédaction

À l'approche du choc face au FC Barcelone dans le cadre de la Ligue des Champions, l'inquiétude est de mise du côté du PSG. Pourtant, les sons de cloche à propos de la sortie sur blessure de Neymar face à Caen sont extrêmement différents.

« C’est difficile à dire maintenant. On verra demain, on verra avec le docteur. Là pour le moment c’est difficile de se prononcer. Est-ce qu’il pourra être là la semaine prochaine ? J’ai besoin de plus d’informations pour me prononcer réellement. Mais oui, c’est les adducteurs. [...] Il est sorti blessé, touché à l'adducteur, il sera examiné demain pour voir quel type de blessure il a. La réalité c'est qu'on ne connaît pas l'étendue de la blessure, on en saura plus demain, tant qu'on n'aura pas les examens on ne pourra pas en dire plus » Interrogé au micro d'Eurosport puis en conférence de presse ce mercredi soir, au terme de la rencontre face à Caen en 32e de finale de la Coupe de France, Mauricio Pochettino n'a pas voulu trop s'avancer. Car, outre la victoire (1-0), le véritable évènement de cette rencontre n'est autre que la sortie sur blessure de Neymar, à moins d'une semaine du huitième de finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone. Mais les échos à ce propos ne sont pas tous alarmistes, au contraire.

« Neymar ? Il va être prêt pour le match »