Foot - PSG

PSG - Malaise : Sans Neymar, le PSG annonce la couleur pour Barcelone !

Publié le 12 février 2021 à 11h30 par T.M.

Coup dur pour le PSG, il faudra faire sans Neymar pour le choc face au FC Barcelone mardi prochain. Mauricio Pochettino va donc devoir s’adapter et au sein du club de la capitale, on a fait le point sur cette absence qui change forcément tout.

Au moment du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, l’affiche entre le PSG et le FC Barcelone a déchainé les supporters. Les deux clubs vont donc se retrouver après la remontada et cela donnerait aussi l’occasion de voir Neymar face à Lionel Messi. Toutefois, le 16 février prochain, sur la pelouse du Camp Nou, pour le match aller de cette confrontation, le Brésilien ne sera pas de la partie. En effet, ce jeudi, le verdict est tombé concernant Neymar, qui était sorti sur blessure face à Caen en Coupe de France. Et la mauvaise nouvelle s’est confirmée puisque, touché aux adducteurs, l’ancien du Barça sera absent pour les 4 prochaines semaines.

« C'est un défi pour l’équipe »

Déjà privé d’Angel Di Maria pour cette rencontre face au FC Barcelone, Mauricio Pochettino va donc devoir faire aussi sans Neymar. L’entraîneur va devoir se creuser les méninges pour trouver une solution et pallier cette absence. Il s’est d’ailleurs confié sur la question au micro d’ El Transistor . « Perdre Neymar et Di María est un revers majeur mais nous devons nous adapter. Je suis quelqu’un d’optimiste, c'est un défi pour l’équipe. Neymar est fait pour ce type de rencontres, et pour cette raison il est très affecté. Neymar est très triste, il était très excité de retourner à Barcelone, de jouer contre le Barça, il aime beaucoup cette compétition. C'est une grande perte pour nous. Nous espérons pouvoir compter sur Neymar pour le match retour, mais cela dépendra de l'évolution de la blessure », a notamment fait savoir Pochettino sur cette absence de Neymar pour affronter Barcelone.

« Ney est important, mais… »