PSG - Clash : Daniel Riolo valide le tacle de Pascal Dupraz sur Neymar !

Publié le 12 février 2021 à 7h45 par A.D.

Victime d'une charge de Steeve Yago, Neymar s'est blessé à l'adducteur et manquera au moins le match aller face au FC Barcelone. Alors qu'il estime que la star du PSG est totalement responsable de sa blessure, Daniel Riolo l'a fracassé.

Titulaire et capitaine face à Caen ce mercredi soir, Neymar est sorti sur blessure à la suite d'une charge de Steeve Yago. Touchée à l'adducteur, la star brésilienne sera indisponible pendant environ quatre semaines, comme l'a indiqué le PSG via un communiqué. Alors qu'il est d'ores et déjà assuré de manquer le match aller face au Barça mardi, Neymar a été taclé par Pascal Dupraz sur RMC Sport . « Je ne conteste pas le fait qu’il soit blessé, que ce soit préjudiciable pour lui, son équipe et nous tous supporters du football français. Je revendique cette phrase qui est dite sans animosité. Il se plaint de prendre des coups alors qu’il chambre balle au pied parce que c’est un artiste. Il est malin, il en rajoute, il provoque, quelque fois il subit et obtient des fautes. Ce qui m’ennuie, c’est qu’il est dans la provocation et l’invective. C’est tout, c’est juste ce qui m’embête. Je suis éducateur, responsable et mature, je coache de jeunes joueurs. Il faut qu’ils apprennent à se faire respecter. J’espère avoir un jour l’honneur et le plaisir de révéler un joueur de la trempe de Neymar. Je lui conseillerai de se comporter comme le faisait Michel Platini ou Johan Cruyff, des artistes qui avaient du caractère mais qui n’en rajoutaient pas » , a estimé le coach du SM Caen. Présent sur le plateau de l' After Foot ce jeudi soir sur RMC Sport , Daniel Riolo a appuyé les propos de Pascal Dupraz, mais n'a pas du tout pesé ses mots.

«Il est fautif à 100%, c'est un scandale, c'est inadmissible, il est indéfendable»