Foot - PSG

PSG - Malaise : Caen envoie un message fort à Neymar

Publié le 11 février 2021 à 22h07 par A.D.

Sorti sur blessure face à Caen ce mercredi soir, Neymar manquera environ quatre semaines de compétition comme l'a communiqué le PSG. Sur les réseaux sociaux, le SMC a tenu à faire passer un message de soutien à la star brésilienne.

Victime d'une charge de Steeve Yago ce mercredi soir, Neymar s'est blessé à l'adducteur et sera absent des terrains pendant environ quatre semaines, comme l'a communiqué le PSG. Sur les réseaux sociaux, le SM Caen n'a pas manqué d'apporter son soutien au numéro 10 parisien. « Le SM Caen souhaite à Neymar Jr un prompt rétablissement et espère le voir rapidement sur les terrains. Le SM Caen dénonce par ailleurs avec la plus grande ardeur les attaques subies par Steeve Yago et lui apporte un soutien absolu » , a posté le club emmené par Pascal Dupraz sur son compte Twitter .