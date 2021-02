Foot - PSG

PSG - Malaise : Le gros coup de gueule de Pierre Ménès sur la blessure de Neymar !

Publié le 11 février 2021 à 20h15 par A.D.

Titularisé face à Caen ce mercredi en Coupe de France, Neymar s'est blessé à l'adducteur à la suite d'une charge de Steeve Yago. Résultat, la star du PSG manquera le huitième de finale aller de la Ligue des Champions face au FC Barcelone et ne va retrouver les terrains que dans quatre semaines. Une nouvelle qui n'a pas manqué de faire réagir Pierre Ménès.

Titulaire et capitaine pour le déplacement au SM Caen ce mercredi (0-1), Neymar est sorti sur blessure. Victime d'une charge de Steeve Yago, le numéro 10 du PSG a été touché à l'adducteur. Via un communiqué, le club parisien a annoncé une indisponibilité de quatre semaines pour Neymar ce jeudi après-midi. « Neymar Jr a été victime d’une lésion du long adducteur gauche mercredi soir. À l’analyse de l’examen clinique et des examens d’imagerie, il est à prévoir une indisponibilité d’environ 4 semaines selon l’évolution » , peut-on lire. Alors que Neymar manquera le match aller face au Barça, et peut-être le match retour, Pierre Ménès y est allé de son coup de gueule, pointant du doigt à la fois Steeve Yago et Mauricio Pochettino.

«Qu’on ne vienne pas me dire que la charge de Yago n’y est pour rien»

« Neymar forfait pour le match aller pour Barcelone. Trois constats : 1, le PSG est décidément maudit. 2, qu’on ne vienne pas me dire que la charge de (Steeve) Yago n’y est pour rien. 3, jouer contre Nice aurait été largement suffisant » , a pesté Pierre Ménès sur les réseaux sociaux.