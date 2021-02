Foot - PSG

PSG - Polémique : Dupraz en remet une couche sur Neymar !

Publié le 11 février 2021 à 21h10 par A.C.

Pascal Dupraz, coach du Stade Malherbe Caen, a été invité à s’exprimer une nouvelle fois sur le cas Neymar.

L’histoire se répète. A une semaine du grand rendez-vous face au FC Barcelone, en huitième de finale de Ligue des Champions, Neymar s’est blessé. Sorti lors de la rencontre de Coupe de France face au SM Caen (0-1), la star du Paris Saint-Germain souffre d’une lésion aux adducteurs et devrait être absent pour une durée de quatre semaines. Mais la véritable polémique concerne les propos de Pascal Dupraz, après la rencontre. « Le penalty ? Je ne vais pas pleurer, ça je le laisse à Neymar » a lancé le coach caennais au micro d’ Eurosport , en marge de la rencontre. La réponse n’a pas tardé à arriver de la part du numéro 10 du PSG, qui via son compte Instagram a semblé accuser Dupraz, sans jamais le nommer.

« Neymar est sorti en boitant, mais il s’est blessé seul »