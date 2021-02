Foot - PSG

PSG - Malaise : Un regret pour la blessure de Neymar ? Pochettino répond !

Publié le 11 février 2021 à 11h15 par La rédaction

Alors que Neymar est incertain pour le choc face au FC Barcelone en Ligue des Champions, le choix fait par Mauricio Pochettino de faire jouer le Brésilien face à Caen, en Coupe de France, fait débat. Le principal concerné assume sa décision.

Titulaire face à Caen dans le cadre du 32e de finale de la Coupe de France, Neymar est sorti à l'heure de jeu à la suite d'un choc avec un joueur caennais. Rentré aux vestiaires, vraisemblablement touché à l'adducteur, le Brésilien est apparu boitillant après la rencontre, finalement remportée par le PSG par la plus petite des marges (1-0). De quoi inquiéter le clan parisien. Car, même si certains de ses coéquipiers et de ses proches se sont voulus rassurants, l'éventualité d'une absence de Neymar pour la rencontre de Ligue des Champions face au FC Barcelone mardi prochain inquiète. En attentant les résultats des examens qui viendront établir la gravité de la blessure du numéro 10 du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino fait l'objet de questionnements. L'entraîneur du PSG a-t-il bien fait de faire jouer Neymar ? Aurait-il dû ménager le Brésilien ? Le principal concerné a répondu.

« Il était parfaitement apte à débuter le match. Parfois, des choses fortuites se passent dans le football. »