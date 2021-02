Foot - PSG

PSG : Xavi Simons envoie un message fort à Mauricio Pochettino !

Publié le 12 février 2021 à 3h45 par A.M.

Depuis son arrivée sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino a plusieurs fois convoqué Xavi Simons dans le groupe et lui a offert sa première apparition en pro mercredi à Caen.

Considéré comme l'un des plus grands espoirs du PSG, Xavi Simons n'avait toutefois jamais évoluer en professionnel jusqu'à mercredi soir. En effet, Thomas Tuchel, qui a lancé plusieurs jeunes, n'a jamais offert de temps de jeu au milieu de terrain néerlandais. Mais l'arrivée de Mauricio Pochettino a tout changé pour Xavi Simons qui s'entraîne avec les professionnels et a fait plusieurs apparitions dans le groupe. Et à l'occasion du 32e de finale de Coupe de France face à Caen, Mauricio Pochettino a offert à Xavi Simons ses premières minutes en pro.

Xavi Simons compte bien convaincre à nouveau Pochettino