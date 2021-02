Foot - PSG

PSG - Malaise : L'aveu surréaliste de Pochettino sur la blessure de Neymar !

Publié le 12 février 2021 à 9h45 par La rédaction

Éloigné des terrains pendant un mois en raison d'une blessure à l'adducteur, Neymar va être absent mardi prochain pour affronter le FC Barcelone et pourrait également manquer le match retour. Une blessure qui aurait pu être évitée, comme l'a révélé Mauricio Pochettino.

Sorti sur blessure face à Caen, dans le cadre du 32e de finale de la Coupe de France, Neymar a suscité énormément d'inquiétude à l'aube du choc européen contre le FC Barcelone. Inquiétude qui s'est finalement concrétisée par la révélation d'une blessure assez grave qui devrait tenir le Brésilien éloigné des terrains pendant 4 semaines. « Neymar Jr a été victime d’une lésion du long adducteur gauche mercredi soir. À l’analyse de l’examen clinique et des examens d’imagerie, il est à prévoir une indisponibilité d’environ 4 semaines selon l’évolution » , a publié le Paris Saint-Germain par le biais d'un communiqué. De quoi compromettre donc la participation de Neymar au huitième de finale aller de Ligue des Champions, prévu mardi prochain, mais aussi au huitième de finale retour, prévu le 10 mars prochain. Un coup du sort terrible pour le clan parisien, qui l'avait presque senti venir.

« On avait pris la décision de remplacer Neymar »