Foot - PSG

PSG - Malaise : Les trois constats accablants de Pierre Ménès sur la blessure de Neymar…

Publié le 12 février 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Sorti sur blessure mercredi soir face à Caen, Neymar sera donc éloigné des terrains pour un mois. Pierre Ménès a livré son point de vue à ce sujet, et il met l’accent sur trois points bien précis autour de cette nouvelle blessure de la star brésilienne.

Les années passent et se ressemblent au PSG : mercredi soir, Neymar a été victime d’une sérieuse blessure qui le privera du 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au FC Barcelone, et peut-être même du match retour. Une nouvelle forcément difficile à encaisses pour les supporters, et les interrogations sur la condition physique de Neymar refont forcément surface. Mais selon Pierre Ménès, le problème est ailleurs, et le consultant de Canal + tente une nouvelle fois d’expliquer le pépin physique de la star du PSG via un post sur son compte Twitter.

« Le PSG est décidément maudit »