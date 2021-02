Foot - PSG

PSG - Malaise : Rudi Garcia prend position après la blessure de Neymar !

12 février 2021

Neymar officiellement absent pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions, l'histoire se répète pour le PSG. Face aux critiques, le Brésilien peut tout de même compter sur le soutien de certains, à l'instar de Rudi Garcia.

Titularisé dans le cadre du 32e de finale de Coupe de France face à Caen, Neymar est sorti sur blessure à l'heure de jeu. Après examens, le Paris Saint-Germain a communiqué sur la gravité de cette blessure : le Brésilien souffre finalement d’une lésion aux adducteurs, ce qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant 4 semaines et, par conséquent, lui faire raté la double confrontation face à Barcelone dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Un triste coup du sort qui affecte profondément le joueur, ce qui n'a pas eu pour effet de calmer un certain Pascal Dupraz, qui a vivement critiqué l'attitude et le jeu de Neymar au micro de RMC Sport : « Il est aussi bon dribbleur qu’il est malin, il est provocateur, il a de la fierté. Neymar bénéficie de la mansuétude des arbitres, c’est logique et normal. Il sait faire, il provoque et dribble. Il se plaint de prendre des coups alors qu’il chambre balle au pied parce que c’est un artiste. Il est malin, il en rajoute, il provoque, quelque fois il subit et obtient des fautes. Ce qui m’ennuie, c’est qu’il est dans la provocation et l’invective. » Des propos auxquels nombreux sont ceux qui ont répondus, à l'instar de Mauricio Pochettino, mais aussi Rudi Garcia.

« Les excellents joueurs, on préfère toujours les voir sur le terrain qu'à l'infirmerie »