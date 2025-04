Demande de transfert : Surprise, Mbappé est recalé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé prenait la décision de quitter le PSG en tant qu'agent libre au printemps dernier pour s'installer au Real Madrid comme beaucoup de jeunes talents mondiaux avant lui. Place à Warren Zaïre-Emery ? Le milieu de terrain de 18 ans du Paris Saint-Germain n'imitera pas son aîné.

Au Real Madrid, la politique de recrutement depuis 2018 et l'arrivée de Vinicius Jr est claire comme de l'eau de roche : mettre la main sur les jeunes talents de demain. C'est pour le Brésilien a déposé ses valises, Rodrygo Goes et Federico Valverde en ont fait autant, ainsi qu'Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham et Endrick également pour ne citer qu'eux.

Après Mbappé, le Real Madrid sur le coup pour Zaïre-Emery ?

Et si le Real Madrid s'attaquait au « diamant brut » du PSG comme le surnommait Luis Enrique à sa prise de fonctions à l'été 2023 ? La presse espagnole évoque un intérêt du champion d'Europe pour Warren Zaïre-Emery qui est devenu international français et a prolongé son contrat au PSG au cours de la saison dernière jusqu'en 2028. L'Equipe a calmé le jeu dans ses colonnes de samedi : refus catégorique de la part des dirigeants du PSG concernant une potentielle vente.

Pas de départ prévu pour Warren Zaïre-Emery

De plus, le quotidien sportif assure que Warren Zaïre-Emery ne serait pas prêt à répondre favorablement aux sirènes du Real Madrid comme Kylian Mbappé a pu le faire avant lui. Et pour cause, le titi parisien souhaiterait effectuer l'intégralité de sa carrière au Paris Saint-Germain. C'est le projet et le Real Madrid tient sa réponse.