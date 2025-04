Kylian Mbappé : L'OM fait rêver son pote !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Icône du PSG et enfant de la région parisienne, Kylian Mbappé a témoigné et son père Wilfrid ont témoigné de près de la progression de William Saliba à Bondy. Doté d'un héritage parisien, l'international français ne porte pas le Paris Saint-Germain dans son coeur pour autant. Pire, le défenseur d'Arsenal jure allégeance... pour l'ennemi historique qu'est l'OM.

Natif de Bondy, William Saliba a évolué dans le club de sa ville à l'AS Bondy tout comme un certain Kylian Mbappé. Par le passé, l'international français avait raconté avoir eu une relation particulière avec la famille Mbappé en raison de son passage dans le club où son père Wilfrid entraînait. Et ce, malgré les trois années d'écart séparant les deux joueurs de l'équipe de France.

«Je ne vais pas faire le menteur en mode je supportais l’OM avant mais, oui, après, quand tu y joues»

Le défenseur central de 24 ans a certes grandi en région parisienne avant de se rendre au centre de formation de l'ASSE où il a d'ailleurs fait ses premiers pas chez les professionnels. Cependant, il n'a pas pour autant été un supporter du PSG pendant son enfance. Pire, bien qu'il soit fan d'Arsenal depuis le départ et avant même d'y signer en 2019, Saliba a été conquis par l'OM pendant sa pige en prêt dans la cité phocéenne entre l'été 2021 et l'été 2022. « Je suis vraiment pour l’OM ? Je ne vais pas faire le menteur en mode je supportais l’OM avant mais, oui, après, quand tu y joues, vas y… J’étais pour qui avant ? Moi j’étais pour Arsenal ». a reconnu le défenseur des Gunners pendant une vidéo publiée sur la chaîne YouTube d'AmineMaTué.

«Je suis en mode rêve de gosse, je kiffe»

Cependant, comme spécifié plus haut, il y aura toujours Arsenal avant l'OM dans le cœur de William Saliba. « J’ai toujours été pour Arsenal ? J’ai une photo, j’avais 6 ans, j’ai mon maillot d’Arsenal. Là, je suis en mode rêve de gosse, je kiffe ». Cela tombe bien puisqu'il y est sous contrat jusqu'en juin 2027. D'ailleurs, le10sport.com vous confiait à l'automne dernier qu'avec l'intérêt du Real Madrid, Arsenal comptait bien conserver son international français.