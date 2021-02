Foot - PSG

PSG - Malaise : Blessure, hygiène de vie… Neymar pointé du doigt en interne ?

Publié le 12 février 2021 à 14h10 par T.M.

Blessé face à Caen, Neymar sera absent les 4 prochaines semaines. Un nouveau pépin physique pour le Brésilien qui fait grincer des dents en interne.

Ce jeudi, le verdict est tombé pour Neymar et le Brésilien sera absent pour 4 semaines. Touché aux adducteurs durant la rencontre face à Caen, le protégé de Mauricio Pochettino va notamment manquer le match aller face au FC Barcelone mardi prochain. Un coup dur pour le PSG qui soulève également de nombreuses questions. Alors que la rugosité des coups portés par les adversaires sont Neymar fait bien évidemment débat, l’international brésilien pourrait également avoir sa part de responsabilité. Depuis son arrivée au PSG en 2017, il a quasiment manqué 50% des matchs et cela pourrait tout simplement s’expliquer par son hygiène de vie.

Neymar fait-il le nécessaire ?