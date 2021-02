Foot - PSG

PSG : Le message fort de Pochettino sur Xavi Simons !

Publié le 12 février 2021 à 13h10 par D.M.

Entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino est revenu sur la progression de Xavi Simons, qui a fait sa première apparition avec l’équipe première en Coupe de France ce mercredi.

Agé seulement de 17 ans, Xavi Simons a fait sa première apparition en compétition officielle ce mercredi. Le jeune joueur est entré en toute fin de match face à Caen en Coupe de France et s’est montré très ému après la rencontre. « C’était un moment très spécial pour moi, c’était ma première. J’espère jouer encore davantage dans les semaines à venir. Je vais continuer à m’entraîner et de bonnes choses vont suivre » avait confié le milieu de terrain. Passé par le FC Barcelone et considéré comme un grand espoir du PSG, Xavi Simons pourrait bien, de nouveau, joueur avec l’équipe première comme l'a laissé entendre son entraîneur.

« Il n'est pas Iniesta ou Xavi, mais il a 17 ans, il doit évoluer »