PSG : Valbuena vole au secours de Pochettino et égratigne Neymar

Publié le 11 février 2021 à 22h40 par A.D.

Alors que Neymar s'est blessé face à Caen ce mercredi soir, Mathieu Valbuena a estimé que Mauricio Pochettino n'était pas du tout fautif. Selon l'ancien pensionnaire de l'OM, c'est plutôt le numéro 10 du PSG qui n'aurait pas été assez prudent lors de la rencontre.