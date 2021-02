Foot - PSG

PSG - Clash : Pochettino répond aux critiques de Dupraz sur Neymar !

Publié le 12 février 2021 à 10h45 par La rédaction

Après le match entre le PSG et Caen, au cours duquel Neymar est sorti sur blessure, Pascal Dupraz s'est montré véhément envers le Brésilien. Des propos auxquels Mauricio Pochettino a tenu à répondre.

À moins d'une semaine du huitième de finale aller de Ligue des Champions face au FC Barcelone, Neymar s'est blessé. Sorti à l'heure de jeu au cours de la rencontre qui opposait le SM Caen au Paris Saint-Germain (0-1), le Brésilien souffre finalement d’une lésion aux adducteurs et devrait être absent pour une durée de quatre semaines. Malgré cela, l'entraîneur de l'équipe caennaise qu'est Pascal Dupraz ne s'est pas empêché d'en remettre plusieurs couches, au micro de RMC Sport , sur l'attitude de Neymar, qu'il accuse de pleurnicherie et de provocation : « Il est aussi bon dribbleur qu’il est malin, il est provocateur, il a de la fierté. Neymar bénéficie de la mansuétude des arbitres, c’est logique et normal. Il sait faire, il provoque et dribble. Il se plaint de prendre des coups alors qu’il chambre balle au pied parce que c’est un artiste. Il est malin, il en rajoute, il provoque, quelque fois il subit et obtient des fautes. Ce qui m’ennuie, c’est qu’il est dans la provocation et l’invective. » Ce à quoi Mauricio Pochettino a répondu, prenant la défense de son joueur.

« Neymar ? C'est un joueur courageux qui aime toucher le ballon. »