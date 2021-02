Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message lourd de sens pour une opération à 80M€ !

Publié le 12 février 2021 à 22h10 par Th.B.

Entraîneur du FC Séville, Julen Lopetegui a envoyé un message clair au sujet des multiples rumeurs liant Jules Koundé au PSG et à bien d’autres clubs européens. Explications.

Sur le marché pour un défenseur central, Leonardo multiplierait les pistes. Le10sport.com vous assurait d’ailleurs le 9 février que le directeur sportif du PSG était à bloc afin de recruter David Alaba dont le contrat au Bayern Munich court jusqu’à la fin de la saison. En outre, le PSG explorerait d’autres options afin d’étoffer la charnière centrale de l’effectif de Mauricio Pochettino, à savoir Sergio Ramos, Dayot Upamecano et également Jules Koundé à en croire les informations divulguées par As jeudi. Le média madrilène évoque une bataille royale entre le FC Barcelone, le Real Madrid et le PSG pour le jeune international espoir français de 22 ans passé par Bordeaux. Monchi révélait à Estadio Deportivo que tout ce qui l’importait était la progression de Koundé. Julen Lopetegui a suivi l’exemple donné par le directeur sportif du FC Séville ce vendredi.

« Plus nous laisserons Koundé tranquille, plus il grandira »