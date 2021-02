Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’avenir de Gareth Bale déjà tout tracé ?

Publié le 12 février 2021 à 22h00 par Th.B.

Alors qu’il avait l’espérance de s’installer à Tottenham pour une durée plus importante que son prêt, Gareth Bale ne devrait pas être retenu par les Spurs et donc revenir au Real Madrid en fin de saison.

« Tout le monde est heureux. Ce sera parfait. Je n’ai pas parlé avec Zinedine (ndlr Zidane), mais je pense que Zinedine est content qu’il soit parti. Nous sommes heureux qu’il soit là. Gareth (ndlr Bale), bien entendu, est heureux d’être ici. Alors avec un peu de chance, à la fin de la saison, nous serons tous contents et il pourra rester avec nous ». Voici le témoignage que José Mourinho livrait à l’occasion d’un entretien accordé à Sky Sports le 24 septembre dernier, soit au moment de l’arrivée de Gareth Bale à Tottenham en provenance du Real Madrid sous la forme d’un prêt. Les mois sont passés et les déconvenues se sont succédées pour Gareth Bale toujours relativement fragile sur le plan physique. De plus, l’entraîneur de Tottenham commencerait à perdre patience avec le Gallois comme ses dernières déclarations dans la presse l’ont laissé entendre. Et le dossier serait déjà clos à en croire la presse britannique.

Retour à la case Real Madrid pour Bale ?