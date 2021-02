Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet ancien fait une énorme révélation sur la vente de l’OM !

Publié le 12 février 2021 à 20h45 par Th.B.

Une nouvelle fois lié à une vente, l’OM a encore démenti un potentiel rachat. Néanmoins, la vérité sur cette affaire sera bientôt divulguée à en croire un ancien joueur de l’Olympique de Marseille.

Depuis la bombe lâchée par Thibaud Verizian concernant le possible rachat de l’OM par le prince saoudien Al-Walid Ben Talal, ce qui lui a valu une mise en demeure de la part de l’Olympique de Marseille mercredi dernier, les rumeurs de vente continuent d’être étalées dans la presse malgré le démenti de Frank McCourt vendredi dernier. Le propriétaire de l’OM dénonçait une tentative de déstabilisation du club phocéen à quelques heures du Classique contre le PSG. Bien que le potentiel rachat de l’OM fasse moins de bruit ces derniers temps, Canal+ assurait qu’il pourrait progresser dans les prochaines semaines. Et dans une poignée de jours, la lumière devrait être mise sur la vérité d’après un ex-joueur de l’OM.

« Je vous promets que dans 10 jours je vous balance la vérité »