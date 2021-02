Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid affiche une énorme confiance pour Kylian Mbappé !

Publié le 13 février 2021 à 10h10 par La rédaction

Alors qu'une prolongation au PSG semble encore loin pour Kylian Mbappé, le Real Madrid suit d'un oeil attentif l'avancée de ce feuilleton avec une confiance déconcertante.

Même si son contrat ne prend fin que le 30 juin 2022, l'avenir de Kylian Mbappé pourrait être fixé dès le prochain mercato estival. Alors que les dirigeants du PSG, qui seraient à deux doigts de boucler la prolongation de Neymar, s'affairent désormais sur le feuilleton Mbappé, rien n'est acté pour le moment. Une situation qui pourrait forcer le PSG à vendre le champion du monde dès cet été, afin de ne pas devoir le céder gratuitement en 2022, ce qui attire évidemment les prétendants européens. Même si Liverpool n'a pas dit son dernier mot, c'est surtout le Real Madrid qui fait le forcing pour s'offrir les services de Mbappé, emmené par la certitude que le Français finira par débarquer dans la capitale espagnole, pour une seule et bonne raison.

« Si Mbappé voulait renouveler avec le PSG, il aurait signé depuis longtemps »