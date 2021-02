Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une incroyable opération envisagée pour Jules Koundé ?

Publié le 13 février 2021 à 12h45 par B.C.

Courtisé par le PSG, Jules Koundé figure également sur la short-list du Real Madrid. Et pour parvenir à ses fins dans ce dossier, le club de Zinedine Zidane serait prêt à mettre au point une grosse opération…

Avec l’avenir incertain de Sergio Ramos, sous contrat jusqu’à la fin de la saison, le Real Madrid envisage clairement l’arrivée d’un nouveau défenseur lors du prochain mercato estival. D’après la presse espagnole, Jules Koundé est très apprécié par les Merengue. Il faut dire que depuis son arrivée en Liga à l’été 2019, l’ancien joueur de Bordeaux s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs du pays, ce qui n’a pas également échappé au PSG ou encore au FC Barcelone. Ce samedi, AS révèle que le Real Madrid est loin d’être en position de force dans ce dossier, puisque la clause de Koundé est estimée à 90M€, une somme hors de portée pour des Merengue qui ne s’avouent pas encore vaincus.

Un gros coup en préparation pour Koundé ?