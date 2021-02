Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Mbappé directement lié à celui de... Zidane ?

Publié le 13 février 2021 à 11h10 par La rédaction

Prêt à tout pour faire signer Kylian Mbappé, le Real Madrid miserait notamment sur un élément clé qui pourrait décanter ce dossier en la personne de Zinedine Zidane.

En pleines discussions avec la direction du Paris Saint-Germain pour une éventuelle prolongation, Kylian Mbappé ne sait pour le moment pas sur quel pied danser. Sous contrat jusqu'en juin 2022, le Français pourrait quitter le PSG dès cet été. De quoi réveiller l'intérêt du Real Madrid, qui serait prêt à tout pour parvenir à faire signer Kylian Mbappé. Malgré de grosses difficultés financières, qui plomberaient la possible arrivée du champion du monde, la Casa Blanca veut absolument faire venir le prodige français. Alors que la partie financière entre dans une grosse partie de l'équation, la présence de Zinedine Zidane serait également décisive dans cette opération Mbappé.

Zidane toujours entraîneur du Real Madrid pour attirer Mbappé ?