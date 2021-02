Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Kylian Mbappé provoqué par Neymar ?

Publié le 13 février 2021 à 12h10 par La rédaction

Prêt à tout pour faire signer Kylian Mbappé, le Real Madrid s'appuieraient sur plusieurs dossiers qui pourraient précipiter la prise de décision du joueur du PSG.

Le Real Madrid rêve de recruter Kylian Mbappé. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret, tout le monde le sait. À commencer par les dirigeants du Paris Saint-Germain, qui s'activeraient afin de trouver un accord pour prolonger leur numéro 7, dont le contrat prend fin en 2022. Pour le moment, rien n'est acté et l'inquiétude règne au sein du clan parisien. Et pour cause, si Mbappé ne prolonge pas d'ici peu, le PSG va être dans l'obligation de le vendre cet été pour éviter de le laisser filer gratuitement en 2022. À moins que la direction du club de la capitale préfère miser sur l'arrivée de Lionel Messi, ce qui pourrait faire les affaires d'un Real Madrid prêt à tout pour arriver à ses fins.

Messi qui arrive au PSG, de quoi faire fuir Mbappé ?