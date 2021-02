Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane pourrait réactiver un vieux dossier XXL du PSG !

Publié le 13 février 2021 à 10h30 par B.C.

À la recherche d’un défenseur central en vue du possible départ de Sergio Ramos, le Real Madrid n’aurait pas oublié Kalidou Koulibaly, très apprécié par Zinedine Zidane.

L’été prochain, le Real Madrid pourrait connaître de gros changements, et notamment en défense. Recruté en 2005, Sergio Ramos arrive en fin de contrat chez les Merengue et n’a toujours pas prolongé son contrat. L’issue de ce dossier semble très incertaine puisque le club et son joueur campent sur leurs positions, ce qui pourrait inciter le Real Madrid à rapidement se positionner sur un nouveau défenseur. David Alaba, libre à l’issue de la saison, apparaît comme la priorité du club de la capitale espagnole selon le quotidien AS , mais d’autres pistes seraient étudiées par la direction.

Le Real Madrid à l’affût sur Koulibaly ?