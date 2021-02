Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid laisse le champ libre à Leonardo dans ce dossier à 90M€ !

Publié le 13 février 2021 à 10h15 par B.C.

Avec l’avenir incertain de Sergio Ramos, le Real Madrid surveille attentivement la situation de plusieurs défenseurs centraux, à l’instar de Jules Koundé, également visé par le PSG. Cependant, Florentino Pérez se serait déjà fait une raison pour le Français.

L’été dernier, Thiago Silva quittait le Paris Saint-Germain après s’être illustré une dernière fois lors du Final 8 de la Ligue des champions. Alors que Leonardo a tenté de remplacer le Brésilien, aucun joueur n’est finalement venu renforcer le secteur défensif du PSG. Le directeur sportif parisien devrait donc retenter sa chance lors du prochain mercato estival, et plusieurs pistes XXL ont déjà été activées. Le club de la capitale suit attentivement la situation de Sergio Ramos, libre à l’issue de la saison avec le Real Madrid, mais également de David Alaba comme vous l’a annoncé le10sport.com. D’après la presse espagnole, le PSG est aussi sur les rangs pour Jules Koundé, qui s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs de Liga depuis son arrivée à Séville en 2019. Les prestations du Français ne sont pas passées inaperçues puisque le Real Madrid le surveillerait également en vue du possible départ de Sergio Ramos, mais Florentino Pérez semble distancé.

Le Real Madrid apprécie Koundé, mais…