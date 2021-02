Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grosse décision prise pour la succession de Sergio Ramos ?

Publié le 13 février 2021 à 12h00 par B.C.

Alors que le Real Madrid surveillerait les prestations de Pau Torres, le défenseur de Villarreal ne devrait finalement pas être choisi pour succéder à Sergio Ramos.

Sergio Ramos vit-il ses derniers mois au Real Madrid ? Capitaine emblématique de la Casa Blanca , le défenseur de 34 ans se rapproche de la fin de son contrat, et les négociations pour sa prolongation sont au point mort. Florentino Pérez et son joueur ne sont pas sur la même longueur d’onde concernant les modalités d’un nouveau contrat, de quoi éveiller l’attention de plusieurs clubs, à commencer par le PSG. L’été prochain, le Real Madrid pourrait donc partir à la recherche d’un nouveau défenseur, et David Alaba semble être la priorité. Ces dernières semaines, la presse espagnole a également indiqué que Pau Torres, coéquipier de Sergio Ramos en sélection, figurait en haut de la short-list établie par le Real Madrid, mais le club aurait fait évoluer sa position.

Pau Torres trop cher et trop inexpérimenté pour le Real Madrid ?