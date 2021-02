Foot - Real Madrid

Real Madrid : Deschamps, Mbappé, JO... La punchline de Le Graët sur Benzema !

Publié le 5 février 2021 à 22h30 par A.D.

Depuis l'affaire de la sex-tape, Karim Benzema n'a plus été convoqué par Didier Deschamps en équipe de France. Alors que les JO se profilent, Noël Le Graët a expliqué qu'il n'y avait aucune chance de voir le buteur du Real Madrid endosser le maillot des Bleus cet été.

Depuis octobre 2015 et sa dernière convocation, Karim Benzema n'a pas porté le maillot des Bleus. Tant que Didier Deschamps est le sélectionneur tricolore, on ne devrait pas revoir le buteur du Real Madrid en équipe de France. A moins qu'il ne dispute les JO de Tokyo l'été prochain avec les joueurs de Sylvain Ripoll. Interrogé sur le sujet ce vendredi, Noël Le Graët s'est positionné et a fait clairement savoir qu'un retour de Karim Benzema restait impossible pour les Jeux Olympiques.

« Il ne faut pas exagérer, on ne va pas non plus prendre Mbappé, Benzema»