Real Madrid : Deschamps, JO… Domenech lâche une petite bombe sur le retour de Benzema en Bleu !

Publié le 2 février 2021 à 19h00 par B.C.

Alors que Karim Benzema est écarté de l’équipe de France depuis 2015, certaines personnes espèrent revoir l’attaquant du Real Madrid sous le maillot bleu à l’occasion des prochains Jeux Olympiques. Cependant, il semble que Didier Deschamps pourrait également mettre son veto à ce retour.

En froid avec Didier Deschamps, Karim Benzema n’a plus porté le maillot de l’équipe de France depuis octobre 2015. Un choix fort de la part du sélectionneur qui suscite toujours le débat aujourd’hui, mais pas de quoi faire vaciller pour autant Didier Deschamps. Un retour de l’attaquant du Real Madrid n’est donc pas envisageable pour l’heure tant que l’actuel entraîneur des Bleus reste à son poste. Cependant, il pourrait en être autrement concernant l’équipe de France olympique, dirigée par Sylvain Ripoll, qui disputera les prochains JO au Japon cet été. Karim Djaziri, ancien agent de l'attaquant du Real Madrid, a en effet indiqué que Karim Benzema pourrait être ouvert à l’idée d’une participation aux Olympiades de Tokyo : « Il n'a pas arrêté sa carrière internationale. Qui n'aurait pas envie de jouer les Jeux Olympiques ? Si on lui proposait, il irait tout de suite. Pourquoi pas reprendre Karim sur un match amical », a-t-il confié ce dimanche sur Europe 1 . Mais à en croire Raymond Domenech, cette hypothèse ne tient pas.

« C’est le sélectionneur des A qui décide aussi pour les espoirs »