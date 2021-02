Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Ce témoignage fort sur la blessure d'Eden Hazard

Publié le 4 février 2021 à 10h40 par La rédaction mis à jour le 4 février 2021 à 10h45

De nouveau blessé, Eden Hazard n’en finit plus de faire jaser en Espagne. Ce mercredi, le Belge n’a pas pu aller au bout de la séance d’entraînement à cause d’une gêne musculaire. Une nouvelle blessure pour le joueur du Real Madrid, qui traverse une phase difficile depuis son arrivée en 2019.