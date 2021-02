Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse ouverture pour ce cadre de Diego Simeone ?

Publié le 16 février 2021 à 9h45 par T.M.

Intéressé par le renfort de Marcos Llorente, le PSG verrait la porte s’ouvrir pour le joueur de l’Atlético de Madrid. Explications.

Habitué à aller piocher en Italie pour renforcer le PSG, Leonardo pourrait cette fois aller se servir du côté de l’Espagne. Tout d’abord, le directeur sportif parisien pourrait profiter de grosses affaires Sergio Ramos et Lionel Messi, tous les deux en fin de contrat au Real Madrid et au FC Barcelone, et donc possiblement libres à l’été. Mais ça ne serait pas tout. En effet, alors qu’un intérêt pour Jules Koundé (FC Séville) était dernièrement évoqué, voilà qu’en Espagne, on assure ce mardi que le PSG serait sur les traces de Marcos Llorente, excellent sous les ordres de Diego Simeone à l’Atlético de Madrid.

L’Atlético à l’écoute ?