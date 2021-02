Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un message de taille dans ce dossier à 0€ !

Publié le 16 février 2021 à 7h45 par B.C.

Alors que l’OM s’intéresserait à Elseid Hysaj, libre à l’issue de la saison, l’agent du Napolitain a confirmé que son joueur changerait bel et bien de club l’été prochain.

Avec les difficultés économiques engendrées par la crise du Covid-19, l’OM n’a pas le choix et doit tenter des coups sur le marché des transferts. La stratégie de Pablo Longoria est claire, privilégier l'arrivée de joueurs en fin de contrat et disponibles en prêt, comme il a notamment pu le faire avec Michaël Cuisance, Leonardo Balerdi et Pol Lirola dernièrement. Ce dernier, recruté en janvier, apparaît d’ailleurs comme l’une des belles surprises du mercato hivernal, mais avec une option d’achat fixée à 12M€, difficile encore d’imaginer Lirola prolonger son aventure à l’OM. L’arrivée d’un nouveau latéral droit pourrait alors devenir une nécessité, et le club phocéen s’intéresserait notamment à Elseid Hysaj, libre à l’issue de la saison.

« À la fin de la saison, son chapitre à Naples sera fermé »