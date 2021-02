Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt bien aidé par un ancien du PSG ?

Publié le 16 février 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que l’OM cherche à faire venir au plus Jorge Sampaoli au poste d’entraîneur, les dirigeants phocéens pourraient être aidés dans cet objectif par un certain Marcelo Gallardo.

Depuis la mise à pied d’André Villas-Boas début février, l’OM est plus que jamais en quête d’un nouvel entraîneur. Le10sport.com vous avait révélé en exclusivité que Maurizio Sarri, Rafael Benitez et Lucien Favre ont refusé de venir prendre le relais du technicien portugais, et Pablo Longoria se concentre donc depuis quelque temps sur Jorge Sampaoli. Sous contrat jusqu’en décembre prochain avec l’Atletico Mineiro, l’entraîneur argentin n’a pas encore acté son départ, mais la presse brésilienne a apporté une nouvelle encourageant à l’OM dans ce dossier…

L’Atletico Mineiro cible des entraîneurs… dont Gallardo !

En effet, comme l’a indiqué UOL Esporte lundi, l’Atletico Mineiro est en train d’assurer ses arrières si Jorge Sampaoli venait à rejoindre l’OM dans les prochains jours, et cible plusieurs profils d’entraîneurs comme Renato Gaucho, Leonardo Jardim ou encore… Marcelo Gallardo, l’ancien milieu offensif argentin passé notamment par le PSG. Voilà qui pourrait donc préciser le départ de Sampaoli à l’OM…