Mercato - OM : Nouvelle révélation inquiétante sur le dossier Sampaoli !

Publié le 15 février 2021 à 17h15 par D.M.

Courtisé par l’OM, Jorge Sampaoli n’aurait toujours pas fait savoir à ses dirigeants qu’il souhaitait quitter l’Atlético Mineiro dans les prochains jours.

Pablo Longoria n’a pas chômé. Après avoir été très actif durant le dernier mercato hivernal, le head of football de l’OM s’est immédiatement penché sur la succession d’André Villas-Boas. Le technicien portugais a, en effet, décidé de claquer la porte le 2 février dernier après avoir appris l’arrivée d’Olivier Ntcham. Comme annoncé par le 10 Sport, Longoria a activé plusieurs pistes et a, dans un premier temps, noué des contacts avec Rafael Benitez, Maurizio Sarri et Lucien Favre, mais aucun n’a donné son accord. Ainsi, l’OM a décidé de s’intéresser à Jorge Sampaoli. Sous contrat avec l’Atlético Mineiro, l’entraîneur argentin est la grande priorité du club marseillais selon nos informations exclusives, mais pour l’heure, il voudrait attendre le 26 février prochain et la fin du championnat brésilien avant de se pencher sérieusement sur son avenir.

Sampaoli refuserait d'évoquer son avenir