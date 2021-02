Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : L'avenir de Rabiot totalement relancé par un ancien du PSG ?

15 février 2021

Contesté à la Juventus de Turin, Adrien Rabiot pourrait finalement rebondir à Everton où Carlo Ancelotti envisagerait de le relancer.

Adrien Rabiot vit-il ses derniers instants sous les couleurs de la Juventus de Turin ? La question mérite d'être posée, car l'international français n'a pas toujours fait l'unanimité chez les Nerazzuri depuis son arrivée en 2019. Critiqué par la presse italienne pour sa tendance à alterner le bon et le moins bon, Adrien Rabiot pourrait avoir l'occasion de (re)faire ses preuves dans les prochaines semaines. Certains joueurs de la Vieille Dame , comme Aaron Ramsey et Arthur, ont connu quelques problèmes physiques ces derniers temps, ce qui a permis à Adrien Rabiot de retrouver sa place dans le onze de départ du club turinois ce samedi contre Naples (0-1). Pour autant, l'ancien joueur de Toulouse et du PSG pourrait faire ses valises l'été prochain s'il ne parvient pas à convaincre son entraîneur, Andrea Pirlo, d'ici la fin de la saison.

Des retrouvailles à prévoir entre Rabiot et Ancelotti ?