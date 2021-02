Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avant le choc contre le Barça, la presse catalane lâche une bombe sur Mbappé !

Publié le 15 février 2021 à 14h30 par Arthur Montagne

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé a récemment annoncé être en pleine réflexion pour son avenir. Mais selon la presse catalane, l'attaquant français semble avoir pris une décision importante pour son futur à court terme.

Leonardo va devoir rapidement gérer les cas Neymar et Mbappé dont les contrats s'achèvent en juin 2022. Concernant le Brésilien, les dernières informations sont plutôt positives puisque selon Marcelo Bechler, les deux parties ont trouvé un accord pour une prolongation de quatre ans. Une bonne nouvelle pour le PSG qui va désormais devoir se tourner vers Kylian Mbappé. Concernant le Champion du monde, les discussions risquent d'être un peu plus compliquées. Ces derniers jours, l'attaquant français reconnaissait d'ailleurs être en plein réflexion pour son avenir. « J'ai toujours dit que j'étais heureux ici à Paris. Mais Maintenant je dois réfléchir sur ce que je veux faire parce que je ne vais pas re-signer juste pour re-signer. C'est vraiment pour s'inscrire sur un projet à longue durée donc ça demande un moment de réflexion », confiait-il au micro de Canal+ . Mais alors que le choc contre le FC Barcelone approche à grands pas, la presse catalane s'est saisie de ce dossier.

Mbappé aurait annoncé son envie de rester