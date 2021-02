Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça risque de trainer avec Jorge Sampaoli…

Publié le 15 février 2021 à 13h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Toujours en quête de son nouvel entraîneur, l’OM a intensifié les contacts avec Jorge Sampaoli. Mais l’entraîneur argentin, toujours sous contrat avec l’Atletico Mineiro, pourrait ne pas débarquer tout de suite au sein du club phocéen.

Depuis la mise à pied d’André Villas-Boas début février, la direction de l’OM s’active en coulisses pour trouver un nouvel entraîneur. Rapidement, Pablo Longoria s’est tourné vers des profils XXL comme Maurizio Sarri, Rafael Benitez et Lucien Favre, mais comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, ces prises de contact n’ont rien donné. Depuis quelque temps, l’option privilégiée par l’OM se nomme Jorge Sampaoli, sous contrat jusqu’en décembre prochain avec l’Atletico Mineiro. Mais là-encore, malgré une belle avancée dans ce dossier, Longoria va devoir prendre son mal en patience…

Sampaoli ne devrait pas venir tout de suite

En effet, comme l’a indiqué le journaliste Simone Rovera, Jorge Sampaoli tarde encore et toujours à donner une réponse claire à l’OM, d’autant que le championnat brésilien avec l’Atletico Mineiro ne se terminera pas avant le mois de mars. Avant cette échéance, il paraît donc compliqué de voir débarquer le technicien argentin sur le banc marseillais, et l’intérim assuré par Nasser Larguet pourrait donc durer plus longtemps que prévu. Pourtant, Sampaoli se montrait récemment énigmatique sur sa situation en conférence de presse : « Je ne sais pas (si j'irai au bout de mon contrat). Le foot change tout le temps. Il est très instable, notamment au Brésil. L'entraineur dure très peu, sans avoir le temps de consolider son travail et ses idées », a-t-il indiqué. En attendant, le vestiaire de l’OM ne semble clairement pas perturbé par la situation.

Mandanda n’est pas pressé pour le futur entraîneur