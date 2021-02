Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pierre Ménès dresse un constat accablant sur le feuilleton M’Baye Niang !

Publié le 15 février 2021 à 12h10 par G.d.S.S.

Pisté avec insistance par l’ASSE durant le mercato hivernal, M’Baye Niang n’avait pu rejoindre les Verts à cause du Stade Rennais. Et Pierre Ménès charge le club breton à ce sujet.

Totalement mis de côté par Julien Stéphan ces derniers mois, M’Baye Niang était devenu indésirable au Stade Rennais. D’ailleurs, après l’OM l’été dernier, c’est l’ASSE qui a tout fait pour tenter d’attirer l’attaquant sénégalais durant le mercato hivernal, mais l’opération a capoté, et Niang a finalement été prêté en Arabie Saoudite. Sur son blog, au moment d’analyser la défaite de Rennes dimanche contre l’ASSE (0-2), Pierre Ménès est d’ailleurs revenu sur ce dossier.

« Quand on cherche à nuire à la carrière d’un joueur… »