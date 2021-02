Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ces révélations fracassantes sur l'hiver agité de M'Baye Niang !

Publié le 2 février 2021 à 14h10 par A.D.

Lors du mercato hivernal, M'Baye Niang aurait pu quitter le Stade Rennais et rejoindre l'ASSE ou Bologne. Selon la presse italienne, l'attaquant breton aurait donné son accord pour rejoindre les Felsinei, mais trop tard.

En grande difficulté du côté du Stade Rennais, M'Baye Niang était en instance de départ lors mercato hivernal. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'ASSE a poussé jusqu'au bout pour s'offrir l'attaquant breton. Toutefois, ce dernier a finalement décidé de rester à Rennes, comme l'a expliqué Florian Maurice. « Tout est fermé. On n'a plus de dossiers en attente. M'Baye Niang a décidé de rester à Rennes. Quelques clubs s'étaient renseignés, mais il a décidé de finalement rester à Rennes » , a précisé le directeur sportif du Stade Rennais à La Chaine L'Equipe ce lundi soir. En plus de l'ASSE, Bologne aurait également souhaité s'attacher les services de M'Baye Niang. Toutefois, le buteur de 26 ans aurait trop hésité avant de donner son aval au club italien.

«Il était très proche, mais...»