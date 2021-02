Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Chelsea… Thomas Tuchel lâche ses vérités sur son départ !

Publié le 15 février 2021 à 11h10 par H.G.

Démis de ses fonctions d’entraîneur du PSG fin décembre, Thomas Tuchel a rapidement rebondi professionnellement en prenant la succession de Frank Lampard à Chelsea. Mais si sportivement tout va bien pour l’Allemand, ce dernier ne cache pas que sa situation personnelle est plus compliquée depuis son départ de Paris.

Malgré la finale de Ligue des Champions atteinte en août dernier lors du Final 8 (défaite 1-0 face au Bayern Munich), Thomas Tuchel n’a pas survécu au début de saison poussif du PSG. Si le club de la capitale est parvenu à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, les dirigeants parisiens n’étaient pas satisfaits du visage affiché par l’équipe de l’Allemand, dont les relations avec Leonardo étaient conflictuelles. De ce fait, Thomas Tuchel a été démis de ses fonctions le 23 décembre au sortir du match du PSG contre Strasbourg (victoire 4-0 des Parisiens) et a officiellement été remplacé par Mauricio Pochettino début janvier. Mais l’Allemand n’est pas resté longtemps sans poste puisqu’il a pris la succession de Frank Lampard sur le banc de Chelsea quelques semaines plus tard.

« C'était le meilleur cadeau présent sous l’arbre de Noël »