Mercato - PSG : Mbappé, ventes… Une condition colossale fixée pour Lionel Messi ?

Publié le 15 février 2021 à 9h45 par G.d.S.S. mis à jour le 15 février 2021 à 9h46

Ciblé par le PSG en cas de vente de Kylian Mbappé l’été prochain, Lionel Messi ne pourra pas être recruté aussi facilement par Leonardo, qui devra boucler d’autres départs s’il souhaite envisager la star du FC Barcelone.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le FC Barcelone, Lionel Messi pourrait donc être disponible gratuitement sur le marché des transferts, et le PSG est plus que jamais sur les rangs. En effet, même si le quotidien catalan Sport annonce ce lundi que Kylian Mbappé devrait prolonger avec le club de la capitale, rien ne semble encore fixé dans ce dossier, et l’option Messi sera sérieusement envisagée si l’international français est vendu. Mais le PSG ne devra pas se contenter de lâcher Mbappé…

D’autres ventes obligatoires en plus de Mbappé ?