Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Mediapro… Leonardo en plein chantier pour Messi !

Publié le 15 février 2021 à 7h15 par Th.B.

Alors que Neymar rêve de voir Lionel Messi le rejoindre au PSG, Leonardo devrait la jouer fine pour mener à bien ce dossier qui ne pourrait se concrétiser que par des ventes et pas n’importe lesquelles…

Et si Lionel Messi arborait la tunique du Paris Saint-Germain la saison prochaine ? C’est l’une des trois possibilités qui se présenteraient au capitaine du FC Barcelone. Sous contrat jusqu’en juin prochain au Barça , le sextuple Ballon d’or pourrait répondre favorablement à l’invitation de son ancien coéquipier Neymar en le rejoignant au PSG, retrouver Pep Guardiola à Manchester City ou prolonger son contrat au FC Barcelone. À l’instant T, tout est encore possible puisque le principal intéressé avait assuré en décembre dernier n’avoir pris aucune décision concernant son avenir, souhaitant attendre la fin de la saison. À en croire L’Équipe , le PSG continuerait d’y croire et poursuivrait son pressing alors que Neymar aurait vanté la vie parisienne et au PSG cette année à son ami Messi. Mais pour qu’une telle opération puisse se concrétiser, le PSG va devoir se rebrousser les manches.

Le Covid, Mediapro pour compliquer le dossier Messi !