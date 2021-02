Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tenterait un pari à 30M€ !

Publié le 15 février 2021 à 5h45 par Th.B.

En marge du prochain mercato estival, Leonardo scruterait le marché afin de trouver de belles affaires et se serait attardé sur le profil de Renato Tapia. Le milieu de terrain du Celta Vigo figurerait cependant également sur les tablettes d’un cador espagnol et italien en plus de celles du PSG.

Milieu défensif de 25 ans, Renato Tapia fait les beaux jours du Celta Vigo depuis le début de saison. Ses performances sont telles avec le pensionnaire de Liga, que l’international péruvien aurait tapé dans l’oeil de plusieurs grands clubs européens. En quête d’un renfort dans l’entrejeu en marge de la saison prochaine, Leonardo songerait à Paul Pogba, un profil que Mauricio Pochettino apprécierait au passage. Néanmoins, ce serait donc un tout autre profil qui pourrait être mis au service de l’entraîneur du PSG à compter de l’intersaison.

Le PSG sous le charme de Renato Tapia, mais…